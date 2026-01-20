Vincita milionaria a Ficarra l' estrazione di domenica premia il Messinese

Una recente estrazione del MillionDay ha regalato un'altra vincita milionaria, questa volta a Ficarra, nel Messinese. Con questa, sono quattro le vincite di un milione di euro registrate all'inizio del 2026, confermando l'interesse e la partecipazione dei cittadini siciliani a questo gioco. La notizia, riportata dall’Agenzia Agimeg, sottolinea l’importanza di questa iniziativa per il territorio e i suoi abitanti.

Nuova vincita milionaria con il MillionDay. Il quarto milione vinto in questo avvio di 2026 con il MillionDay ha premiato la Sicilia – riporta l'Agenzia Agimeg. Nell'estrazione delle 20,30 di domenica 18 gennaio, grazie ad una giocata plurima, un giocatore di Ficarra ha realizzato una vincita. La vincita è stata centrata con una schedina di soli 4 euro e si tratta dell'unica vincita milionaria in Italia in questo concorso.

