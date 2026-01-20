Il Viminale ha deciso di sospendere le trasferte per i tifosi di Roma e Fiorentina fino a fine stagione, in seguito agli scontri verificatisi domenica scorsa lungo l'autostrada A1. Questa misura mira a prevenire ulteriori incidenti e garantire la sicurezza pubblica durante gli eventi sportivi. La decisione è stata adottata in risposta agli episodi di violenza tra le tifoserie, evidenziando l’impegno delle autorità nel mantenere l’ordine.

Pugno duro del Viminale dopo gli scontri in autostrada tra tifosi della Roma e della Fiorentina, avvenuti domenica scorsa, lungo l'autostrada A1. L'Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive ha deciso di vietare le trasferte ai tifosi giallorossi e viola fino al termine di questa stagione. Nel provvedimento viene anche fatto riferimento ai gravi precedenti in Italia e all'estero delle due tifoserie. Il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi ha deciso di dare un segnale forte per interrompere immediatamente anche il fenomeno degli scontri - con o senza appuntamento - lontano dagli stadi. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Viminale, stop alle trasferte per i tifosi di Roma e Fiorentina fino a fine stagione

