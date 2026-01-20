Viktoria Plzen-Porto Europa League 22-01-2026 ore 18 | 45 | formazioni quote pronostici Dragoni corsari in Repubblica Ceca?
Analisi e approfondimenti su Viktoria Plzen-Porto, partita valida per l'Europa League in programma il 22 gennaio 2026 alle 18:45. Verranno fornite le formazioni ufficiali, le quote delle principali scommesse e i pronostici. Il Porto, in grande forma, cerca continuità in Repubblica Ceca, puntando a mantenere il trend positivo e a proseguire il percorso europeo.
Il Porto non vuole interrompere la sua marcia trionfale e continua a mietere successi: una stagione finora incredibile per la squadra di Farioli, che punta alla dobradinha (Primeira Liga+Taça de Portugal) e sogna di andare più avanti possibile anche in Europa. Nella fase campionato, i Dragoni si stanno ben comportando: hanno 13 punti e sono. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com
Viktoria Plzen-Porto (Europa League, 22-01-2026 ore 18:45): formazioni, quote, pronostici. Trasferta insidiosa per la squadra di FarioliAnalisi e aggiornamenti su Viktoria Plzen-Porto, match di Europa League in programma il 22 gennaio 2026 alle 18:45.
