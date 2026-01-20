Vietate l’Ue cambia le regole | scoppia la polemica sulla nuova stretta

A partire da agosto, nuove normative europee influenzeranno il settore della ristorazione, imponendo modifiche su come vengono serviti condimenti e materiali utilizzati. Questa modifica normativa sta generando discussioni tra ristoratori e operatori del settore, che si trovano a dover adeguare le proprie prassi alle nuove regole. È importante comprendere in cosa consistono queste modifiche e quali impatti potrebbero avere sull’attività quotidiana.

Il prossimo agosto non sarà una normale estate per chi ama fermarsi in un bar, ristorante o fast food in Europa: una norma europea sta spingendo ristoratori e strutture ricettive a ripensare modi e materiali con cui si servono i condimenti più semplici. Una decisione che già ha acceso un acceso dibattito non solo tra gli operatori del settore, ma anche tra i consumatori, divisi tra esigenze di igiene, praticità e l'urgenza di ridurre i rifiuti plastici. Le novità partono da Bruxelles ma incidono sulle abitudini quotidiane di milioni di persone. La parola chiave di questa novità è regolamento sugli imballaggi, meglio noto come PPWR – Packaging and Packaging Waste Regulation.

