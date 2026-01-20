VIDEO | Paura al porto di Catania le nuove barriere del molo di Levante non fermano le onde

Al porto di Catania, le recenti onde della mareggiata hanno superato le barriere del molo di Levante, mettendo alla prova la sicurezza dell'infrastruttura. Nonostante gli interventi in corso da parte dell’autorità portuale, le alte onde hanno attraversato i frangiflutti e il camminamento, causando momenti di preoccupazione al circolo velico Nic. La situazione evidenzia l’importanza di interventi strutturali per fronteggiare eventi meteorologici estremi.

Momenti di paura al circolo velico Nic di Catania. Da questa mattina, le altissime onde della mareggiata in corso superano i frangiflutti ed il camminamento, nonostante gli interventi ancora in corso, che l'autorità portuale sta effettuando proprio per migliorare la sicurezza dell'infrastruttura.

