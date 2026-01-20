VIDEO| Operazione ad Arghillà auto rubate e cannibalizzate o restituite con il cavallo di ritorno | le immagini

Questa mattina i carabinieri di Reggio Calabria hanno condotto l’operazione

Sette persone sono finite in carcere e dieci agli arresti domiciliari. Questo il bilancio dell'operazione "Car cash", scattata questa mattina ed eseguita dai carabinieri della compagnia di Reggio Calabria, insieme al personale in supporto del 14° battaglione carabinieri Calabria di Vibo Valentia e della stazione di Senago, nel Milanese. I militari del comando provinciale, agli ordini del generale Cesario Totaro, hanno individuato e smantellato un’organizzazione con base nel quartiere di Arghillà. Le auto rubate venivano smontate in poche ore o restituite con il “cavallo di ritorno”. Durante il blitz dell'Arma sono state sequestrati ingenti quantitativi di parti di ricambio e armi.🔗 Leggi su Reggiotoday.it

Auto rubate e smontate in poche ore, maxi blitz ad Arghillà: sgominata la rete dei "cavalli di ritorno"Stamattina, i carabinieri hanno condotto un’operazione a Arghillà, smantellando una rete criminale dedita ai furti di auto e alla vendita di parti di ricambio.

