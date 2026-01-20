VIDEO | Maltempo esonda il fiume Agrò | chiuso tratto della statale 114 a Sant’Alessio Siculo

A causa delle piogge intense e del maltempo persistente, il fiume Agrò è esondato, provocando la chiusura temporanea di un tratto della statale 114 a Sant’Alessio Siculo. La situazione rimane sotto monitoraggio, mentre le autorità continuano a intervenire per garantire la sicurezza dei cittadini e gestire le conseguenze delle condizioni meteorologiche avverse nella Sicilia orientale.

Le intense precipitazioni e il maltempo che da giorni colpiscono la Sicilia orientale hanno causato l'esondazione del fiume Agrò, rendendo necessario il blocco temporaneo della statale 114 "Orientale Sicula" a Sant'Alessio Siculo. Il tratto interessato va dal km 35,400 al km 35,500 e la chiusura.

Maltempo, esonda il torrente Torre nel goriziano: persone sui tetti - Nel video l’intervento dei Vigili del fuoco con natanti leggeri e con l’ausilio dell’elicottero del reparto volo di Venezia, nell’abitato di ... panorama.it

#Maltempo #Sardegna, esonda un fiume nel Nuorese: ritrovati i due pastori dispersi - facebook.com facebook

Maltempo Sardegna, esonda un fiume nel Nuorese: dispersi due pastori x.com

