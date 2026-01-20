VIDEO | Le onde invadono il lungomare di Roccalumera L' annuncio del sindaco | Non muovetevi da casa

Da messinatoday.it 20 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il maltempo sta interessando il litorale di Roccalumera, in provincia di Messina, con onde che invadono il lungomare. Il sindaco ha invitato i cittadini a non spostarsi da casa per motivi di sicurezza, poiché la situazione rimane complicata. La chiusura temporanea dell’area è una misura precauzionale per proteggere la comunità dalle condizioni meteorologiche avverse.

Il maltempo sta mettendo a dura prova il litorale jonico della provincia di Messina. Situazione molto complicata a Roccalumera, dove le onde continuano a invadere il lungomare, chiuso precauzionalmente a causa delle condizioni meteorologiche.Il sindaco Giuseppe Lombardo, in una nota, fornisce.🔗 Leggi su Messinatoday.itImmagine generica

