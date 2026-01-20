VIDEO | Finn Balor emoziona Belfast dopo Raw La notte più memorabile della mia carriera

Dopo la conclusione di Raw a Belfast, Finn Balor ha condiviso un momento di grande emozione con il pubblico locale. La sua testimonianza ha suscitato un forte coinvolgimento tra i presenti, sottolineando l’importanza di questo evento nella sua carriera. Un momento che rimarrà impresso come uno dei più significativi della sua esperienza nel mondo del wrestling, evidenziando il legame speciale con la città natale.

Finn Balor ha regalato uno dei momenti più toccanti dell’anno rivolgendosi al pubblico di Belfast dopo la conclusione di Raw. La WWE ha pubblicato il filmato del discorso dell’irlandese, che ha commosso i fan presenti alla SSE Arena. Il tributo a CM Punk e l’emozione di lottare a casa. Nonostante la sconfitta nel main event contro CM Punk per il World Heavyweight Championship, Balor è rimasto sul ring dopo la fine della trasmissione per parlare direttamente al suo pubblico. I fan avevano già cantato “Zombie” dei Cranberries durante il match, e l’atmosfera era carica di emozione. Balor ha iniziato rendendo merito al suo avversario: “Prima di tutto, signore e signori, un applauso per CM Punk. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

