VIDEO | Crollo falesia a Bogliasco
Un cedimento della falesia costiera e del parapetto in piazza Trento e Trieste a Bogliasco ha provocato il crollo, rendendo necessarie le operazioni dei vigili del fuoco per verificare eventuali persone coinvolte. Attualmente, le autorità stanno valutando la situazione e garantendo la sicurezza dell’area. Seguiranno aggiornamenti man mano che si avranno maggiori dettagli sull’accaduto.
A causa del cedimento della falesia costiera e del parapetto in piazza Trento e Trieste a Bogliasco, i vigili del fuoco stanno operando per escludere la presenza di persone al di sotto delle macerie. Sul posto stanno operando i cinofili, i droni per la rilevazione d'alto del fronte di frana e la.🔗 Leggi su Genovatoday.it
Leggi anche: Crollo Torre dei Conti, l'appello dei carabinieri: "Chi ha video del primo crollo si faccia avanti"
Leggi anche: Crollo della Torre dei Conti, virale il video di Gualtieri che illustra con orgoglio il restauro (video)
Bogliasco, crolla parte della falesia sotto piazza Trento e Trieste - Intorno alle ore 19 si è verificato un cedimento della falesia sotto piazza Trento e Trieste nel Comune di Bogliasco. primocanale.it
TeleRama. . Paura a Tricase nel giorno dell'Epifania: un pezzo di roccia del costone che fiancheggia la piscina naturale di Marina Serra è crollato da un'altezza di 4 metri. Solo un mese fa il crollo di un pezzo della falesia a Torre Sant'Andrea-marina di Melend facebook
Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.