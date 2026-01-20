VIDEO | Crollo falesia a Bogliasco

Da genovatoday.it 20 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un cedimento della falesia costiera e del parapetto in piazza Trento e Trieste a Bogliasco ha provocato il crollo, rendendo necessarie le operazioni dei vigili del fuoco per verificare eventuali persone coinvolte. Attualmente, le autorità stanno valutando la situazione e garantendo la sicurezza dell’area. Seguiranno aggiornamenti man mano che si avranno maggiori dettagli sull’accaduto.

A causa del cedimento della falesia costiera e del parapetto in piazza Trento e Trieste a Bogliasco, i vigili del fuoco stanno operando per escludere la presenza di persone al di sotto delle macerie. Sul posto stanno operando i cinofili, i droni per la rilevazione d'alto del fronte di frana e la.🔗 Leggi su Genovatoday.itImmagine generica

Leggi anche: Crollo Torre dei Conti, l'appello dei carabinieri: "Chi ha video del primo crollo si faccia avanti"

Leggi anche: Crollo della Torre dei Conti, virale il video di Gualtieri che illustra con orgoglio il restauro (video)

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

video crollo falesiaBogliasco, crolla parte della falesia sotto piazza Trento e Trieste - Intorno alle ore 19 si è verificato un cedimento della falesia sotto piazza Trento e Trieste nel Comune di Bogliasco. primocanale.it

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.