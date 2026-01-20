VIDEO | Crollo falesia a Bogliasco

Un cedimento della falesia costiera e del parapetto in piazza Trento e Trieste a Bogliasco ha provocato il crollo, rendendo necessarie le operazioni dei vigili del fuoco per verificare eventuali persone coinvolte. Attualmente, le autorità stanno valutando la situazione e garantendo la sicurezza dell’area. Seguiranno aggiornamenti man mano che si avranno maggiori dettagli sull’accaduto.

