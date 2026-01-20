All'Ispias Di Marzio-Michetti è stato istituito un nuovo corso dedicato ai professionisti dell’audiovisivo. Il percorso si focalizza sulle competenze di fotografia, tecnologie di montaggio, produzione audio e illuminotecnica. Un'opportunità per approfondire le competenze tecniche e teoriche necessarie nel settore del cinema, della televisione e del digitale. Un'offerta formativa pensata per chi desidera sviluppare una preparazione completa e qualificata nel campo audiovisivo.

“Questo corso è centrato prevalentemente sugli audiovisivi e quindi dalla fotografia, dalle tecnologie per il montaggio delle immagini e dal suono, tecnici del suono e tecnici delle luci. Sarà tutto un insieme di conoscenze e competenze unitamente a quelle della comunicazione che dovranno formare.🔗 Leggi su Ilpescara.it

Screening visivi gratuiti nelle scuole: oltre 300 controlli col progetto del corso ottico dell’Ipsia Di Marzio-MichettiNel corso degli ultimi mesi, nelle scuole secondarie di primo grado dell’Abruzzo, sono stati effettuati oltre 300 screening visivi gratuiti.

Proiettato il video della missione "Corrieri solidali" nell'incontro fra gli studenti della Di Marzio Michetti e l'assessore ToppettiIl 10 dicembre, gli studenti dell’Ipsias Di Marzio Michetti hanno incontrato l’assessore Valeria Toppetti e il presidente di “Corrieri Solidali”, Antonio Di Leonardo, per proiettare il video della missione “Corrieri solidali” e approfondire il progetto “Take Me BacK”.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Argomenti discussi: I film vincitori dei Golden Globes in arrivo al cinema che non potete assolutamente perdere; Film e Serie TV da vedere nel 2026, tutte le uscite; Calendario film uscita febbraio 2026; Ecco i film tratti da libri più attesi del 2026: da Cime tempestose a Odissea.

VIDEO | Cinema, tv e digitale: all'Ispias Di Marzio-Michetti nasce il corso per diventare professionisti dell’audiovisivo - Servizi culturali e dello spettacolo questo il nuovo percorso di studi 4+2 che partirà nel prossimo anno scolastico: ci si specializza all'Its Academy Turismo e Cultura. Professionisti in cattedra e ... ilpescara.it

Golden Globe, il creatore di The Pitt Gemmill: In un mondo diviso cinema e tv possono unire - Viviamo in un Paese molto diviso in questo momento. Ma credo che il cinema - e chiamo cinema anche la tv - ci unisca tutti non solo come pubblico, ma come comunità. Così Scott Gemmill, creatore di ... repubblica.it

Un pomeriggio di svago al cinema si è trasformato in un incubo fisico e digitale per una studentessa di appena 13 anni. Domenica scorsa, 11 gennaio, la ragazzina è stata vittima di una brutale doppia aggressione da parte di due coetanee, mentre il resto del facebook