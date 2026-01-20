VicenzaOro Stati Uniti in testa tra i visitatori esteri di gennaio

Vicenzaoro January si è conclusa recentemente, confermando la sua rilevanza nel settore orafo internazionale. Tra i visitatori provenienti dall’estero, gli Stati Uniti sono stati la principale nazione di provenienza, sottolineando l’interesse globale verso l’evento. Questa edizione rappresenta un momento importante per il settore, evidenziando le dinamiche di mercato e le relazioni internazionali nel mondo della gioielleria e dell’oreficeria.

(Adnkronos) – Vicenzaoro January ha chiuso oggi l'edizione con gli Stati Uniti in testa ai visitatori esteri. La percentuale complessiva delle presenze straniere si attesta al 60% del totale, in linea con l'edizione record del gennaio dello scorso anno. Accanto agli Usa, in vetta Regno Unito, India e Germania. Il business hub di Italian Exhibition Group (Ieg) conferma la sua capacità di selezionare le migliori aziende del made in Italy e internazionali lungo tutta la filiera dell'industria del gioiello, in un contesto segnato dall'instabilità del prezzo dei metalli preziosi e dalle tensioni sul commercio globale.

