Viadotto su strada regionale | riapertura a senso unico alternato
Stasera, martedì 20 gennaio, alle ore 20, la strada regionale SR 43 “del Mare” nel Comune di Jesolo riapre al traffico con senso unico alternato regolato da semafori. La strada, chiusa ieri a causa di un danno al sovrappasso causato da un mezzo pesante, torna così percorribile in condizioni di sicurezza. La riapertura momentanea permette il transito dei veicoli, con attenzione alle indicazioni sulla viabilità temporanea.
Stasera, martedì 20 gennaio intorno alle 20 con modalità a senso unico alternato regolato da semafori, torna percorribile la sr 43 “del Mare” chiusa ieri nel Comune di Jesolo, dopo che un mezzo pesante ha danneggiato il sovrappasso. Veneto Strade comunica che da subito sono state avviate le.🔗 Leggi su Veneziatoday.it
SS372 “Telesina”, lavori sul viadotto Pantano: senso unico alternato fino al 23 gennaioSu richiesta di Anas, è in vigore il senso unico alternato sul viadotto Pantano, lungo la strada statale 372 “Telesina”, tra Paupisi e Ponte, in provincia di Benevento.
Frana di Furore: confermata la riapertura, scatta il senso unico alternatoLa strada statale 163 “Amalfitana” a Furore ha riaperto al traffico con un senso unico alternato, dopo le operazioni di messa in sicurezza del costone roccioso interessato dalla frana del 22 novembre.
Jesolo, autocarro sbatte con il cassone sul viadotto, verifiche sulla stabilità del ponte. Chiusa la Regionale 43 - JESOLO - Un autocarro con un cassone sollevato ha urtato, nel pomeriggio di oggi, 18 gennaio, intorno alle 15.20, il viadotto sovrastante via Cristo Re a Jesolo, sulla Strada ... msn.com
CAMION URTA IL VIADOTTO CON IL CASSONE: CHIUSA LA STRADA REGIONALE 43 JESOLO. Oggi alle 15:20, un camion che procedeva con il cassone sollevato ha colpito con violenza il sottopasso della SR 43. L'urto ha provocato vistose lesioni alla stru facebook
