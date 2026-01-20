Viadotto su strada regionale | riapertura a senso unico alternato

Stasera, martedì 20 gennaio, alle ore 20, la strada regionale SR 43 “del Mare” nel Comune di Jesolo riapre al traffico con senso unico alternato regolato da semafori. La strada, chiusa ieri a causa di un danno al sovrappasso causato da un mezzo pesante, torna così percorribile in condizioni di sicurezza. La riapertura momentanea permette il transito dei veicoli, con attenzione alle indicazioni sulla viabilità temporanea.

Stasera, martedì 20 gennaio intorno alle 20 con modalità a senso unico alternato regolato da semafori, torna percorribile la sr 43 “del Mare” chiusa ieri nel Comune di Jesolo, dopo che un mezzo pesante ha danneggiato il sovrappasso. Veneto Strade comunica che da subito sono state avviate le.🔗 Leggi su Veneziatoday.itImmagine generica

