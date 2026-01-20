Viabilità Roma Regione Lazio del del 20-01-2026 ore 20 | 25

Ecco l'introduzione richiesta: Aggiornamento sulla viabilità a Roma e nel Lazio del 20 gennaio 2026 alle ore 20:25. Le condizioni del traffico sono generalmente tranquille, con alcune criticità su alcune arterie principali. Si segnalano rallentamenti sulla via del Mare, la via Cristoforo Colombo e la via Laurentina, dovuti a lavori e incidenti. Per informazioni dettagliate, si consiglia di consultare gli aggiornamenti ufficiali del servizio regionale.

Astral infomobilità più nuovo Ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità servizio della regione Lazio traffico normalizzato in queste ore le carreggiate del grande raccordo anulare che sulle consolare in uscita dal centro Qualche rallentamento interessa la via del Mare la via Cristoforo Colombo rispettivamente da Vitinia in direzione di Ostia poi code sulla via Laurentina dal raccordo fino alla prima rotonda per via Castel di Leva in direzione di Trigoria per ricordiamo che per lavori disagi alla viabilità sull'autostrada Roma Teramo da Castel Madama in direzione della capitale in rimosso l'incidente sulla via Appia Siamo all'incrocio con la via Nettunense permangono rallentamenti in direzione di Albano è tutto Grazie per l'attenzione da Marco ciruela sarà più tardi con un nuovo aggiornamento servizio della Regione Lazio

