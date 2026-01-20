Viabilità Roma Regione Lazio del del 20-01-2026 ore 19 | 40

Ecco un’introduzione adatta a Google, chiara e sobria, di massimo 80 parole: Aggiornamento sulla viabilità Roma e Lazio del 20 gennaio 2026 alle ore 19:40. Attualmente, il traffico sul Grande Raccordo Anulare è principalmente normale, con qualche rallentamento sulla via del Mare e la Cristoforo Colombo. Si registrano code sulla Laurentina e disagi causati da lavori sull’autostrada Roma-Teramo e un incidente sulla via Appia. Restate aggiornati per ulteriori notizie sulla situazione

Astral infomobilità di nuovo Ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità servizio della regione Lazio traffico normalizzato in queste ore sulle carreggiate del grande raccordo anulare che sulle consolare in uscita dal centro Qualche rallentamento interessa la via del Mare la via Cristoforo Colombo rispettivamente da Vitinia in direzione di Ostia poi code sulla via Laurentina dal raccordo fino alla prima rotonda per via Castel di Leva in direzione di Trigoria e ricordiamo che per lavori disagi alla viabilità sull'autostrada Roma Teramo da Castel Madama in direzione della capitale infine posso l'incidente sulla via Appia Siamo all'incrocio con la via Nettunense permangono rallentamenti in direzione di Albano è tutto Grazie per l'attenzione da Marco sviluppo e la Sara più tardi con un nuovo aggiornamento della Regione Lazio https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 20-01-2026 ore 19:40 Viabilità Roma Regione Lazio del del 01-01-2026 ore 19:40Ecco un’introduzione originale, chiara e sobria, adatta a Google e lunga al massimo 80 parole: Aggiornamento sulla viabilità a Roma e nel Lazio del 1 gennaio 2026 alle ore 19:40: si segnalano alcuni incidenti che causano disagi, tra cui un tamponamento sulla direttrice Firenze-Roma e il ripristino della circolazione sulla A24. Viabilità Roma Regione Lazio del del 19-01-2026 ore 19:40Le condizioni del traffico a Roma e nel Lazio sono attualmente caratterizzate da intensi rallentamenti sulla carreggiata interna del Grande Raccordo Anulare, a causa di code e lavori in corso. La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento. Argomenti discussi: Viabilità Roma Regione Lazio del del 18-01-2026 ore 17 | 25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 18-01-2026 ore 18 | 25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 14-01-2026 ore 08 | 40; Viabilità Roma Regione Lazio del del 18-01-2026 ore 19 | 25. Viabilità Roma Regione Lazio del del 20-01-2026 ore 19:40Astral infomobilità di nuovo Ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità servizio della regione Lazio traffico normalizzato in queste ore sulle ... romadailynews.it Protesta inceneritore Roma, comitati chiedono intervento della Regione LazioGiovedì 8 gennaio una trentina di persone dell’Unione dei comitati contro l’inceneritore di Roma ha partecipato ad un sit-in di protesta sotto la sede della Regione Lazio. Pochi i manifestanti […] ... ecodallecitta.it INFO VIABILITÀ ROMA: La settimana dal 20 al 25 Gennaio Settimana intensa per la mobilità romana tra cantieri notturni, grandi eventi sportivi e modifiche al trasporto ferroviario. Per evitare sorprese e viaggiare senza stress, ecco il riepilogo dei punti caldi: - facebook.com facebook #Roma #viabilità Giubileo, oggi chiude la Porta Santa di Santa Maria Maggiore: le misure per la viabilità x.com

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.