Viabilità Roma Regione Lazio del del 20-01-2026 ore 19 | 10

Ecco un'introduzione adatta a Google, chiara e sobria, di massimo 80 parole: Aggiornamento sulla viabilità a Roma e nel Lazio del 20 gennaio 2026 alle ore 19:10. Astral Infomobilità segnala code e rallentamenti sulla Tangenziale Est, in particolare tra Pontina e Appia, e sulla via Flaminia da via dei Due Ponti. Si registrano inoltre disagi sulla via Salaria e l’autostrada Roma-Teramo a Castel Madama a causa di lavori e incidenti. Per

Astral infomobilità nuovamente Bentrovati con l'informazione con il traffico in tempo reale di Astral infomobilità servizio della regione Lazio coda per traffico intenso sulla carreggiata esterna del grande raccordo anulare tra le uscite Pontina Appia mentre in interna si rallenta altezza labbro e più avanti prima dello svincolo con la Roma Teramo in uscita dal centro figata la via Flaminia a partire da via dei Due Ponti e rallentamenti sul tratto extraurbano della via Salaria da via di Settebagni fino a Monterotondo Scalo verso quest'ultimo poi per lavori disagi alla viabilità sull'autostrada Roma Teramo da Castel Madama in direzione della capitale Infine un incidente crea disagi alla viabilità sulla via Appia Siamo all'incrocio con la via Nettunense in direzione di Albano da Marco cell uff e la sala di Astral infomobilità è tutto grazie per l'ascolto A più tardi con un nuovo aggiornamento un servizio della Regione Lazio https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 20-01-2026 ore 19:10 Viabilità Roma Regione Lazio del del 01-01-2026 ore 19:10Ecco un’introduzione appropriata: Aggiornamento sulla viabilità a Roma e nel Lazio al 1° gennaio 2026 alle ore 19:10. Viabilità Roma Regione Lazio del del 19-01-2026 ore 19:10Le informazioni sulla viabilità a Roma e nel Lazio aggiornate al 19 gennaio 2026 alle 19:10 indicano un aumento del traffico sulla carreggiata interna del Grande Raccordo Anulare, con code tra Nomentana e Roma Teramo a causa di un incidente. Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia. Argomenti discussi: Viabilità Roma Regione Lazio del del 18-01-2026 ore 17 | 25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 18-01-2026 ore 18 | 25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 14-01-2026 ore 08 | 40; Viabilità Roma Regione Lazio del del 18-01-2026 ore 19 | 25. Viabilità Roma Regione Lazio del del 20-01-2026 ore 17:25Astral infomobilità nuovamente ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità servizio della regione Lazio cosa tratti per traffico intenso sulla ... romadailynews.it Protesta inceneritore Roma, comitati chiedono intervento della Regione LazioGiovedì 8 gennaio una trentina di persone dell’Unione dei comitati contro l’inceneritore di Roma ha partecipato ad un sit-in di protesta sotto la sede della Regione Lazio. Pochi i manifestanti […] ... ecodallecitta.it INFO VIABILITÀ ROMA: La settimana dal 20 al 25 Gennaio Settimana intensa per la mobilità romana tra cantieri notturni, grandi eventi sportivi e modifiche al trasporto ferroviario. Per evitare sorprese e viaggiare senza stress, ecco il riepilogo dei punti caldi: - facebook.com facebook #Roma #viabilità Giubileo, oggi chiude la Porta Santa di Santa Maria Maggiore: le misure per la viabilità x.com

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.