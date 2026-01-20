Viabilità Roma Regione Lazio del del 20-01-2026 ore 18 | 40

Astral infomobilità nuovamente Bentrovati con l'informazione con il traffico in tempo reale di Astral infomobilità servizio della regione Lazio coda per traffico intenso sulla carreggiata esterna del grande raccordo anulare tra le uscite Pontina Appia mentre in interna si rallenta altezza labbro e più avanti prima dello svincolo con la Roma Teramo in uscita dal centro figata la via Flaminia a partire da via dei Due Ponti e rallentamenti sul tratto extraurbano della via Salaria da via di Settebagni fino a Monterotondo Scalo verso quest'ultimo poi per lavori disagi alla viabilità sull'autostrada Roma Teramo da Castel Madama in direzione della capitale Infine un incidente crea disagi alla viabilità sulla via Appia Siamo all'incrocio con la via Nettunense in direzione di Albano da Marco cell uff e la sala di Astral infomobilità è tutto grazie per l'ascolto A più tardi con un nuovo aggiornamento un servizio della Regione Lazio

