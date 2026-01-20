Viabilità Roma Regione Lazio del del 20-01-2026 ore 17 | 25

Ecco un’introduzione chiara e sobria, ottimizzata per Google, di massimo 80 parole: Aggiornamento sulla viabilità della Roma e Regione Lazio del 20 gennaio 2026 alle ore 17:25. Si segnalano rallentamenti sul Grande Raccordo Anulare in direzione Roma Teramo, in particolare tra Laurentina e Appia, e sulla Cassia e Flaminia a causa di lavori. Inoltre, si registrano code sulla Pontina e chiusure sulla ferrovia Roma Viterbo per lavori di rinnovo infrastrutturale

Astral infomobilità nuovamente ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità servizio della regione Lazio cosa tratti per traffico intenso sulla carreggiata esterna del grande raccordo tra le uscite Laurentina Appia un po' in in terra si rallenta altezza svincolo con la Roma Teramo in uscita traffica della via Flaminia e Cassia a partire da via dei Due Ponti per lavori disagi alla viabilità sull'autostrada Roma Teramo da Castel Madama in direzione della capitale è sempre per lavori a sud della capitale sulla via Pontina code altezza Campoverde verso Latina in chiusura il trasporto pubblico sulla ferrovia regionale Roma Viterbo extra urbana Per consentire i lavori di rinnovo all'infrastruttura chiusura anticipata della tratta Catalano Viterbo dal lunedì al venerdì le ultime partenze dei treni da Viterbo alle ore 17:15 da Catalano alle ore 17:25 il servizio prosegue con il bus sostitutivi è tutto Grazie per l'attenzione da Marco cell uff e la sala più tardi con un nuovo aggiornamento un servizio della Regione Lazio https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

