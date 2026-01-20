Viabilità Roma Regione Lazio del del 20-01-2026 ore 16 | 25

Astral infomobilità nuovamente ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità servizio della regione Lazio cosa tratti per traffico intenso sulla carreggiata esterna del grande raccordo tra le uscite Laurentina Appia un po' in in terra si rallenta altezza svincolo con la Roma Teramo in uscita traffica della via Flaminia e Cassia a partire da via dei Due Ponti per lavori disagi alla viabilità sulla autostrada Roma Teramo da Castel Madama in direzione della capitale è sempre per lavori a sud della capitale sulla via Pontina code altezza Campoverde verso Latina in chiusura il trasporto pubblico sulla ferrovia regionale Roma Viterbo extra urbana Per consentire i lavori di rinnovo all'infrastruttura chiusura anticipata della tratta Catalano Viterbo dal lunedì al venerdì le ultime partenze dei treni sono da Viterbo alle ore 17:15 da Catalano alle ore 17:25 il servizio prosegue con il bus sostitutivi è tutto Grazie per l'attenzione da Marco cell uff e la sala più tardi con un nuovo aggiornamento un servizio della Regione Lazio

