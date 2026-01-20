Ecco un'introduzione adatta alle esigenze indicate: Aggiornamento sulla viabilità e il trasporto pubblico nella regione Lazio, datato 20 gennaio 2026 alle ore 11:25. La situazione attuale presenta code sulla A24 e sulla Cassia, oltre a disagi sulla ferrovia Roma-Viterbo a causa di lavori. Si segnalano inoltre interruzioni e riduzioni nelle corse marittime per condizioni meteorologiche avverse. Per dettagli e aggiornamenti costanti, si consiglia di consultare le fonti ufficiali di Astral Inf

Astral infomobilità un saluto e ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio in apertura le code su Urbano della A24 da Portonaccio al bivio per la tangenziale est verso il centro sulla Cassia code tra la storta e Tomba di Nerone nei due sensi di marcia corre sulla Flaminia dalla raccordo via di due punti e sulla Salaria da Villa Spada a via dei Prati Fiscali verso centro code sulla Colombo tra via di Acilia via di Malafede verso Roma in chiusura il trasporto pubblico sulla ferrovia regionale Roma Viterbo tra extraurbana Per consentire i lavori di rinnovo dell'infrastruttura chiusura anticipata nella tratta Catalano Viterbo da lunedì al venerdì le ultime partenze dei treni sono da Viterbo alle 17:15 da Catalano alle 17:20 c'è il servizio prosegue poi con i bus sostitutivi per il trasporto marittimo causa condizioni meteo avverse non verranno effettuate alcune corse laziomar di oggi tra Formia Ventotene Ponza invitiamo a visitare la pagina dedicata per avere maggiori informazioni ed è tutto da Federico Ascanio da Astral infomobilità Grazie per l'attenzione e al prossimo aggiornamento un servizio della Regione Lazio https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 20-01-2026 ore 11:25

Viabilità Roma Regione Lazio del del 01-01-2026 ore 20:25Aggiornamento sulla viabilità a Roma e nel Lazio del 1 gennaio 2026: si segnalano incidenti, disagi sulla A1 e A24, e restrizioni notturne sulla tangenziale per contenere l'inquinamento acustico.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Protesta inceneritore Roma, comitati chiedono intervento della Regione Lazio - Giovedì 8 gennaio una trentina di persone dell’Unione dei comitati contro l’inceneritore di Roma ha partecipato ad un sit-in di protesta sotto la sede della Regione Lazio. Pochi i manifestanti […] ... ecodallecitta.it

