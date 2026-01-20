Ecco un’introduzione neutra e chiara, adatta a Google, lunga al massimo 80 parole: Aggiornamento sulla viabilità a Roma e nel Lazio del 20 gennaio 2026 alle ore 10:25. Si segnalano rallentamenti sulla Pontina a causa di un incidente tra Pomezia e Castel Romano, e code sulla A24 tra Portonaccio e bivio per la tangenziale est. Traffico congestionato anche sulla Cassia, Flaminia e Salaria. A causa delle condizioni meteorologiche avverse, le corse

Astral infomobilità un saluto e ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio in apertura la Pontina rimozione incidente avvenuto in precedenza alla circolazione euro scorrevole tra Pomezia e Castel Romano in direzione della capitale anche sulla raccordo anulare situazione del traffico in mi permangono solo rallentamenti interna tra Casilina e Ardeatina code sul tratto Urbano della A24 tra Portonaccio e bivio per la tangenziale est verso quest'ultima sulla Cassia coda storta e Tomba di Nerone nei due sensi di marcia e poi sulla Flaminia dalla raccordo anulare a via dei Due Ponti e sulla Salaria da Villa Spada via dei Prati Fiscali sempre verso il centro in chiusura il trasporto marittimo causa condizioni meteo avverse non verranno effettuate le corse laziomar a di oggi tra Formia Ventotene Ponza Vi invitiamo a visitare il sito alla pagina dedicata per avere maggiori dettagli Federico Ascani da Astral infomobilità Grazie per l'attenzione e al prossimo aggiornamento un servizio della Regione Lazio https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 20-01-2026 ore 10:25

