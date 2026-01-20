Viabilità Roma Regione Lazio del del 20-01-2026 ore 09 | 40

Buongiorno. Ecco le principali condizioni della viabilità a Roma e nel Lazio al 20 gennaio 2026 alle ore 09:40: si segnalano code e rallentamenti sulla Pontina, Raccordo Anulare, Cassia, Salaria e A24, causati principalmente da incidenti e traffico intenso. Si consiglia di consultare le fonti ufficiali per aggiornamenti e alternative. Restate informati con i nostri aggiornamenti regolari.

Astral infomobilità un saluto e ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità una servizio della regione Lazio in apertura la Pontina lunghe code a causa di un incidente tra Pomezia Castel Romano verso la capitale ci sposiamo sul Raccordo Anulare in esterna cosa tratti tra Cassia bis e Cassia anche per un incidente e tra Casilina e 24 per traffico intenso in terra sempre per traffico intenso Oppure tra Salaria e a 24 e tra Casilina e Ardeatina che spostiamo ora sulla 91 Roma Fiumicino Dove troviamo corre tra il raccordo anulare è l'ANSA del Tevere verso il centro O del suo tratto Urbano della A24 da Portonaccio al bivio per la tangenziale est verso quest'ultima sulla Cassia code tra la storta e Tomba di Nerone nei due sensi di marcia corre sulla famiglia dalla raccordo anulare a via dei Due Ponti e sulla Salaria da Villa Spada via dei Prati Fiscali in chiusura per il trasporto pubblico Marittimo causa condizioni meteo avverse non verranno effettuate alcune corse Lazio Oggi tra Formia Ventotene Ponza bimbi Ti amo a visitare il sito alla pagina dedicata per avere maggiori dettagli ed è tutto da Federico Ascani Da Stra infomobilità grazie per l'attenzione e al prossimo aggiornamento un servizio della Regione Lazio https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

