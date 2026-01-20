Viabilità Roma Regione Lazio del del 20-01-2026 ore 09 | 10

Lunedì 20 gennaio 2026, alle 09:10, si registrano congestioni sulla viabilità di Roma e del Lazio, con code e rallentamenti su diverse arterie principali. Tra gli episodi significativi, un incidente tra Pomezia e Castel Romano e traffico intenso sulla Tangenziale est e la A24. Si segnalano inoltre rallentamenti sulla Cassia, Flaminia e Salaria. La situazione può influire anche sul trasporto pubblico, con variazioni nel servizio ferroviario regionale Roma-Viterbo.

Astral infomobilità un saluto e ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità una servizio della regione Lazio in apertura la mattina lunghe code Anche a causa di un incidente tra Pomezia Castel Romano verso Roma ci sposiamo sul Raccordo Anulare dove in esterna abbiamo ancora tratti tra salari Cassia è in interna sempre per traffico intenso code tra Casilina e Ardeatina ci spostiamo sulla Roma Fiumicino code tra raccordo anulare ANSA del Tevere verso il centro oppure anche sul tratto Urbano della A24 dalla raccordo anulare al bivio per la tangenziale est verso quest'ultima sulla Cassia codetta Santa Cornelia e raccordo code sulla Flaminia dalla raccordo anulare a via dei Due Ponti e sulla Salaria da Villa Spada via dei Prati Fiscali tutto in direzione in chiusura il trasporto pubblico sulla ferrovia regionale Roma Viterbo extraurbana Per consentire i lavori di rinnovo all'infrastruttura chiusura anticipata della tratta Catalano Viterbo per lunedì al venerdì ultime di treni sono da Viterbo alle 17:15 e da Catalano alle 17:25 si procede poi con il servizio dei bus sostitutivi ed è tutto da Federico Ascani ad Astral infomobilità Grazie per l'attenzione e al prossimo aggiornamento un servizio della Regione Lazio

