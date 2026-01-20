Viabilità Roma Regione Lazio del del 20-01-2026 ore 07 | 25

Astral infomobilità un saluto e ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità una servizio della regione Lazio in apertura il raccordo anulare in esterna code a tratti tra salario e Cassia interna sempre per traffico intenso code tra Casilina e Ardeatina ci sposiamo sulla 91 Roma Fiumicino o detral ANSA del Tevere via del Cappellaccio verso il centro code sul tratto Urbano della A24 dalla raccordo anulare al bivio per la tangenziale est sempre verso il centro sulla Pontina con le tratti tra Pomezia e Raccordo Anulare verso la capitale sulla Cassia per Santa Cornelia Raccordo Anulare verso quest'ultimo infine trasporto pubblico sulla ferrovia regionale Roma Viterbo extraurbana e consentire i lavori di rinnovo all'infrastruttura chiusura anticipata nella tratta Milano Viterbo per lunedì al venerdì ultime partenze dei treni sono da Viterbo alle 17:15 da Catalano alle 17:25 il servizio prosegue poi con i bus sostitutivi ed è tutto da Federico Ascani Da Stra mobilità Grazie per l'attenzione e al prossimo aggiornamento ogni stagione porta con sé nuovi paesaggi ma con l'inverno alle porte ogni viaggio richiede più attenzione pioggia freddo ghiaccio l'asfalto non perdona è quello che sembrava un semplice tragitto può diventare un pericolo fino al 15 aprile 2026 è obbligatorio montare pneumatici invernali o avere catene da neve a bordo due scelte diverse un solo obiettivo viaggiare in sicurezza per tutti i dettagli sulle strade interessate visita il nostro sito info visita punto Astral Spa punto.

