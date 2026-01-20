Viabilità pericolosa all' ingresso della zona Asi | Serve un' azione coordinata tra Comune e Anas

La viabilità all'ingresso della Zona Asi di Foggia, in via Cerignola, presenta criticità che rischiano di compromettere la sicurezza stradale. La situazione richiede un intervento coordinato tra il Comune e l'Anas per migliorare la circolazione e prevenire eventuali incidenti. È importante affrontare tempestivamente queste criticità per garantire un ingresso più sicuro e una viabilità più fluida per cittadini e lavoratori della zona.

La viabilità in prossimità dell'ingresso della Zona Asi di Foggia - via Cerignola, preoccupa i cittadini. Le segnalazioni si ripetono da tempo e pongono in evidenza il degrado del manto stradale, carenza di illuminazione e una situazione di pericolo costante in quella che rimane un'area.

