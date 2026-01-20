Via Salvadori piste nere e tombini alla pece | Cortina 2026 si allena ad Arezzo

Arezzo si prepara per Cortina 2026 con un allenamento particolare, tra piste nere e tombini trattati come piste da sci. Un esempio di come l’innovazione nel settore stradale possa adattarsi alle esigenze di un grande evento sportivo, unendo funzionalità e attenzione ai dettagli. Questa fase di preparazione riflette l’importanza di garantire sicurezza e efficienza nelle infrastrutture, anche attraverso soluzioni creative e mirate.

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.