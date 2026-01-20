Via Salvadori piste nere e tombini alla pece | Cortina 2026 si allena ad Arezzo

Arezzo si prepara per Cortina 2026 con un allenamento particolare, tra piste nere e tombini trattati come piste da sci. Un esempio di come l’innovazione nel settore stradale possa adattarsi alle esigenze di un grande evento sportivo, unendo funzionalità e attenzione ai dettagli. Questa fase di preparazione riflette l’importanza di garantire sicurezza e efficienza nelle infrastrutture, anche attraverso soluzioni creative e mirate.

Avevamo segnalato, con affetto e malizia, l’arte moderna applicata alla viabilità: l’asfaltatura “sciistica”. In via Salvadori il bitume scendeva a slalom, largo di curva, evitava l’ostacolo e poi rientrava composto, come uno sciatore timido che non vuol sporcarsi la tuta. Un capolavoro di tecnica: scivola qui, stringe là, e il bidone—pardon, l’opera—resta intatto. Poi il colpo di scena. Ieri spostano i bidoni, oggi tornano a “mettere a posto” l’asfaltatura mancante. Forse per smentirci sul sospetto del risparmio col contagocce, ecco la sorpresa: questa volta non si bada a spese. Catrame a volontà. 🔗 Leggi su Lortica.it

