Via libera al prestito d' onore per gli studenti universitari siciliani

Il governo Schifani ha approvato il prestito d'onore per gli studenti universitari siciliani, in attuazione della legge regionale 28 del 18 novembre 2024. La misura prevede un fondo di 6 milioni di euro destinato a sostenere il diritto allo studio, facilitando l'accesso all'università e riducendo le difficoltà economiche degli studenti. Questa iniziativa mira a rafforzare il supporto alle giovani generazioni e a promuovere l'istruzione superiore in Sicilia.

Il provvedimento è rivolto agli iscritti ai corsi di primo anno o degli anni successivi negli atenei e negli istituti universitari con sede in Sicilia, in possesso di un Isee non superiore a 20 mila euro Via libera dal governo Schifani al “prestito d’onore per gli studenti universitari”. La giunta regionale dà così attuazione alla legge regionale 28 del 18 novembre 2024, che ha istituito un fondo da 6 milioni di euro per il diritto allo studio universitario. La nuova misura, promossa dall’assessorato regionale dell’Istruzione e della formazione professionale in concerto con l'assessorato regionale dell'Economia, mira a sostenere gli studenti meritevoli e in condizioni economiche svantaggiate con un finanziamento di 10 mila euro, da ottenere senza necessità di garanzie e con rimborso decennale.🔗 Leggi su Cataniatoday.it

Università, la Regione dà il via libera al prestito d'onore per gli studentiLa Regione ha approvato il prestito d’onore per gli studenti universitari, in conformità con la legge regionale 28 del 18 novembre 2024.

