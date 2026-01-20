via il pavimento in mosaico di montalbini da porta adriana

Il pavimento in mosaico di Nicola Montalbini situato presso Porta Adriana a Ravenna sarà rimosso e trasportato altrove. La decisione, comunicata il 20 gennaio 2026, riguarda la necessità di interventi di conservazione e tutela dell’area. L’operazione si inserisce nel più ampio progetto di valorizzazione dei beni culturali della città, garantendo il rispetto delle opere storiche e il loro corretto restauro.

Ravenna, 20 gennaio 2026 – Il Pavimento di mosaico di Nicola Montalbini dovrà essere smontato e portato via da porta Adriana. La Soprintendenza, infatti, ha respinto la richiesta di proroga del Comune che, anche alla luce di una petizione di oltre 700 firme, aveva chiesto di mantenere l’opera anche oltre il termine previsto dal programma della Biennale del mosaico, all’interno della quale era stata realizzata. Ora la palla passa al Comune con l’ assessore comunale al Mosaico, Fabio Sbaraglia, che nei giorni scorsi ha affermato: “Stiamo lavorando per valutare tutte le condizioni, di natura anche tecnica, per una soluzione diversa. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Il mosaico di Porta Adriana. Oltre 700 firme in Comune perché il pavimento resti. FdI contro le ‘mostresse’Oltre 700 firme sono state raccolte per chiedere che il mosaico di Porta Adriana, realizzato da Nicola Montalbini, rimanga permanentemente in piazza Baracca.

Tempo quasi scaduto per il 'Pavimento' di Porta Adriana. Comune pensa al piano B per il mosaico e chiede una prorogaIl tempo per il 'Pavimento' di Porta Adriana sta per scadere, con il termine della Biennale del Mosaico Contemporaneo fissato al 18 gennaio.

La Soprintendenza dice no: il Pavimento di Nicola Montalbini dovrà essere smontato e portato via da Porta Adriana - Il Pavimento di Nicola Montalbini dovrà essere smantellato e portato via da Porta Adriana, come inizialmente previsto. La Soprintendenza Archeologia, ... ravennaedintorni.it

Santuario dell'Angelo chiuso 3 mesi, al via il cantiere per la pulizia di pareti e pavimento: la Madonna sarà portata in Duomo - CAORLE - Lavori al Santuario della Madonna dell'Angelo, si procede con le pareti e il risanamento del pavimento: la chiesa pronta a una chiusura di circa tre mesi. Dopo i ... ilgazzettino.it

Ravenna, città storicamente associata ai grandi cicli musivi parietali delle sue basiliche, un’opera contemporanea collocata a terra sta catalizzando un’attenzione che va oltre l’ambito strettamente artistico. Si tratta de Il Pavimento, mosaico ideato da Nicola Mo - facebook.com facebook