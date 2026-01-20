Vertice di maggioranza con Lo Russo | il centrosinistra non si fa male di elezioni parliamo dopo l' estate

Dopo il Consiglio comunale di ieri, i consiglieri che supportano l’amministrazione di Stefano Lo Russo si sono riuniti in Sala orologio. Durante il vertice di maggioranza, si è discusso della situazione politica locale, con l’obiettivo di mantenere stabilità e coesione. È stato confermato che le elezioni si affronteranno in un momento successivo, dopo l’estate, per valutare eventuali strategie future.

