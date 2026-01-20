Vertenza Aura nuovo vertice all’Aquila | lavoratori senza reddito proprietà ancora assente

A L'Aquila si apre una nuova fase nella vertenza Aura, con un confronto tra capigruppo e sindacati sullo stato della crisi. I lavoratori non percepiscono reddito da mesi, mentre la proprietà resta assente. Al centro della discussione ci sono gli stipendi bloccati, gli ammortizzatori sociali sospesi e la necessità di verificare gli aspetti contrattuali. È un momento di attenzione per le questioni occupazionali e le prospettive future dell'azienda.

L'Aquila - In Comune confronto tra capigruppo e sindacati sulla crisi Aura Materials: stipendi fermi da mesi, ammortizzatori bloccati, richieste di pressione sulla proprietà e verifiche contrattuali. Nuovo incontro istituzionale all'Aquila sulla vertenza Aura Materials, azienda del polo elettronico cittadino, con al centro la condizione di circa sessanta lavoratori del Tecnopolo d'Abruzzo rimasti senza stipendio e senza prospettive chiare. La riunione si è svolta a Palazzo Margherita, sede del Comune dell'Aquila, nel corso della Conferenza dei capigruppo consiliari convocata su richiesta del consigliere Paolo Romano.

