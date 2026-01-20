Verso Roma-Milan | Saelemaekers in dubbio torna Modri?

A cinque giorni dalla sfida tra Roma e Milan, l’attesa cresce. I rossoneri riprenderanno gli allenamenti domani, dopo due giorni di riposo concessi da Allegri, mentre si valutano le condizioni di Saelemaekers, ancora in dubbio, e il possibile ritorno di Modri. La partita si avvicina e le scelte tecniche saranno decisive per entrambe le squadre.

Scatta il conto alla rovescia per Roma-Milan. All'Olimpico mancano cinque giorni e i rossoneri inizieranno la preparazione da domani, dopo i due giorni di riposo concessi da Massimiliano Allegri. Il punto caldo riguarda Alexis Saelemaekers. Il belga è in dubbio: l'obiettivo dello staff è recuperarlo almeno parzialmente dopo il fastidio accusato contro il Lecce. Le sue condizioni verranno monitorate quotidianamente in vista della trasferta nella capitale. C'è però anche una certezza che prende forma. Contro la Roma tornerà Luka Modri?, rimasto a riposo nell'ultimo turno. Un rientro pesante per equilibrio, qualità ed esperienza in una partita che pesa nella corsa Champions.

