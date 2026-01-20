Verso le elezioni Azione | Oltre il bipolarismo il tempo per le scelte è quasi scaduto

In vista delle prossime elezioni, Azione sottolinea l’urgenza di un nuovo progetto politico per Arezzo, capace di superare le logiche del bipolarismo che hanno caratterizzato gli ultimi vent’anni di amministrazione. È giunto il momento di affrontare le sfide della città con idee innovative e un approccio aperto al cambiamento, per costruire un futuro più stabile e rappresentativo delle esigenze della comunità.

"Arezzo ha bisogno di un progetto politico nuovo, capace di andare oltre le logiche del bipolarismo che negli ultimi vent'anni hanno dominato la scena amministrativa cittadina. Un modello che superi contrapposizioni sterili, litigi e continue divisioni e che sappia rimettere al centro il lavoro.

Il 20 gennaio le forze del centrosinistra si riuniranno per definire il candidato sindaco unitario, con l'obiettivo di superare le divisioni tra le diverse sigle e partiti.

