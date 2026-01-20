Verso Inter-Arsenal i precedenti di San Siro

Le sfide tra Inter e Arsenal sono state finora poche, con soli tre incontri ufficiali disputati, tutti in ambito europeo. Questo breve storico evidenzia la rarità di questi confronti tra due club di grande tradizione continentale, rendendo ogni partita un’occasione speciale. Prima di questa sera, le occasioni di incontrarsi sono state limitate, ma ogni confronto ha lasciato un segno nel percorso europeo di entrambe le squadre.

Possono due squadre di grande tradizione continentale essersi affrontate solamente tre volte, almeno fino a questa sera? Sì, se parliamo di Inter-Arsenal, i precedenti si possono contare sulla dita di una mano. E rimarrebbe pure dello spazio.

