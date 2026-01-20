Versi di fuoco e acqua | la street art per riqualificare nel segno di San Francesco

A Nardò, la street art trasforma aree precedentemente degradate, portando nuova vita attraverso le immagini e i temi di San Francesco d’Assisi. Questa iniziativa mira a riqualificare spazi urbani, valorizzando il patrimonio culturale e ambientale della città. Il progetto combina creatività e rispetto per il territorio, offrendo un esempio di come l’arte possa contribuire a migliorare il contesto urbano in modo sobrio e duraturo.

NARDÒ – Laddove prima regnavano degrado e scritte vandaliche, ora splende la poesia di San Francesco d’Assisi. È stata ultimata in questi giorni in largo Cappuccini, a Nardò, l’opera di street art intitolata “Versi di fuoco e acqua”, un intervento che trasforma una parete anonima in un dialogo.🔗 Leggi su Lecceprima.it

