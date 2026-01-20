Verona un 14enne è scomparso da 8 giorni | l’ipotesi del sequestro le ultime tracce a Milano e gli accessi su TikTok

Un ragazzo di 14 anni scomparso da Verona da otto giorni, con sospetti di sequestro e ultime tracce a Milano. Secondo alcune testimonianze, si sarebbe lasciato vedere nei pressi di Porta Nuova, confidando a due amiche il desiderio di partire per Milano. Sono in corso indagini per chiarire la sua posizione e comprendere le circostanze della scomparsa.

Diego Baroni ha 14 anni e, fino a pochi giorni fa, viveva una vita normalissima a San Giovanni Lupatoto, in provincia di Verona. Lo scorso 12 gennaio l’adolescente è uscito da casa per recarsi a scuola, come ogni mattina, ma il suo banco all’istituto tecnico Giorgi è rimasto vuoto per l’intera giornata. I famigliari hanno immediatamente lanciato l’allarme di scomparsa, permettendo alla macchina delle ricerche di mettersi in moto. Dopo giorni concitati, in cui le tracce del ragazzo sono state sporadiche, gli inquirenti hanno aperto un fascicolo per sequestro di persona, come riporta il Corriere della Sera. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

