Verona prima in Europa | un nuovo neurostimolatore contro il dolore cronico cambia la vita dei pazienti

Verona si distingue come prima città europea nell’adozione di un nuovo neurostimolatore per il trattamento del dolore cronico. Questa innovazione offre nuove speranze ai pazienti, riducendo l’attesa di soluzioni efficaci. La tecnologia rappresenta un passo importante nel migliorare la qualità della vita di chi soffre, offrendo risposte concrete a una condizione spesso difficile da gestire.

C ’è una parola che ritorna spesso quando si parla di dolore cronico: attesa. Attesa di una diagnosi, di una cura efficace, di un sollievo che spesso arriva tardi o non arriva affatto. Oggi, però, da Verona arriva una notizia che parla di futuro, tecnologia e qualità della vita. All’ Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata di Verona, presso il Policlinico di Borgo Roma, è stato impiantato con successo un nuovo neurostimolatore midollare sottocutaneo per il trattamento del dolore cronico. È il primo impianto in Europa e il secondo al mondo di questo dispositivo di ultima generazione sviluppato da Medtronic, leader globale nelle tecnologie medicali. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it

