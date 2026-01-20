L’Università di Verona ha avviato le procedure per revocare l’incarico di professore di Riccardo Nocini, figlio dell’ex rettore Pier Francesco Nocini. La decisione segue l’annullamento del concorso e mira a chiarire eventuali irregolarità nel procedimento di nomina, interrompendo così una lunga presenza familiare all’interno dell’ateneo. La vicenda solleva questioni sulla trasparenza e le procedure di selezione universitaria.

Annullamento del concorso. L’Università di Verona ha avviato la procedura che toglierebbe la poltrona di professore di otorinolaringoiatria a Riccardo Nocini, figlio dell’ ex rettore Pier Francesco, andato in pensione una manciata di giorni prima della nomina. Una vicenda nata da un’inchiesta del Fatto Quotidiano il 6 dicembre 2025. Tutto era cominciato quando il prorettore vicario dell’università aveva firmato il bando per il concorso relativo, appunto, alla cattedra di otorinolaringoiatria. Pier Francesco Nocini, il rettore per intenderci, era ancora in carica, perché in servizio fino al 30 settembre 2025. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Verona, l’Università interrompe la “dinastia Nocini”. Avviata la procedura per revocare l’incarico a Riccardo, figlio dell’ex rettore

Leggi anche: Figlio dell’ex rettore vince concorso da solo e diventa professore a 33 anni: polemica su Riccardo Nocini

Il concorso da professore all’università di Verona vinto dal figlio 33enne dell’ex rettoreIl concorso per la posizione di professore all’Università di Verona, vinto da Riccardo Nocini, figlio dell’ex rettore, ha suscitato polemiche e contestazioni.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Argomenti discussi: Volley, l’Itas perde il derby dell’Adige: coach Soli interrompe la striscia di vittorie consecutive della sua ex squadra.

Il figlio dell'ex rettore professore ordinario a 33 anni: l'Università di Verona annulla il concorso a OtorinolaringoiatriaEmergono incongruenze nella procedura. Pd e Movimento 5 stelle chiedono alla ministra Bernini l'invio di commissari ... vanityfair.it

Secondo i giornali locali l’università di Verona ha avviato la procedura per annullare il concorso vinto dal figlio dell’ex rettoreSecondo L’Arena e altri giornali locali l’università di Verona ha avviato la procedura d’ufficio per annullare il concorso con cui Riccardo Nocini, il figlio 33ennne dell’ex rettore Pier Francesco Noc ... ilpost.it

Verona, il figlio dell’ex rettore Nocini diventato professore ordinario a 33 anni: l’università vuole annullare tutto x.com

L'Università di Verona ha avviato l'annullamento d'ufficio del concorso vinto dal figlio dell'ex rettore Pier Francesco. #veronanetwork #news #universitàdiverona - facebook.com facebook