Vergara | In campo in Champions porto la fame e la napoletanità

Vergara, giovane talento napoletano, sarà titolare nella partita di Champions League contro il Copenaghen. L’esterno si presenta con determinazione, portando in campo la passione e la grinta tipiche della sua città. La sua presenza dimostra l’importanza di valorizzare i giovani e l’identità locale nelle competizioni internazionali. Un’occasione per Vergara di confermare il suo valore in una delle competizioni più prestigiose del continente.

. Gioca titolare contro il Copenaghen. Conte ha scelto lui (« perché lo merita »). Vergara al debutto da titolare in Champions dal primo minuto. Intervista a Sky Sport pochi minuti prima del fischio d’inizio Copenaghen-Napoli. È pi emozionate da giocatore? «Quando facevamo i raccattapalle, eravamo noi a gridare l’urlo a centrocampo, da giocatore è ancora più emozionante». Tu sei un figlio della Campania, sei di Frattaminore, che cosa porti tu – napoletano – in campo stasera? «Sicuramente porto la fame e la napoletanità, poi con tutti i tifosi che sono arrivati, tantissimi, è più facile: ci daranno una mano». 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

