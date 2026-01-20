Venezuela | Trump sottolinea successo operazione destituzione Maduro

Il testo riporta una dichiarazione di Donald Trump riguardo a un'operazione militare statunitense che avrebbe catturato Nicolás Maduro, presidente del Venezuela, e la sua successiva intenzione di processarlo a New York. La notizia solleva questioni sulla situazione politica venezuelana e le azioni internazionali intraprese. È importante considerare fonti ufficiali e verificare i dettagli, poiché le affermazioni potrebbero non riflettere eventi reali o ufficiali.

Washington, 20 gen. (Adnkronos) - "All'inizio di questo mese, un'operazione militare statunitense ha catturato il presidente del Paese, Nicolas Maduro, prima di processarlo in un tribunale di New York". Lo ha detto in conferenza stampa alla Casa Bianca il presidente degli Stati Uniti Donald Trump, sottolineando il successo dell'operazione militare in Venezuela che ha portato al cambio della leadership in Venezuela. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Venezuela: Trump sottolinea successo operazione destituzione Maduro Venezuela, le foto diffuse dalla Casa Bianca di Trump che monitora 'l'operazione Maduro'La Casa Bianca ha diffuso alcune immagini che ritraggono il presidente Donald Trump durante il monitoraggio delle operazioni militari in Venezuela, mirate alla cattura di Nicolás Maduro. Venezuela, catturato Maduro dopo operazione militare USAIl Venezuela ha subito un intervento militare statunitense, che ha portato all'arresto di Nicolás Maduro. La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento. VENEZUELA: Perché gli USA hanno rapito Maduro Argomenti discussi: Venezuela, Ong: 12 detenuti liberati. 'Cittadini Usa lascino il paese'; Usa: americani lascino subito il Venezuela: Milizie armate. Diplomazia al lavoro per Trentini; Perché il petrolio venezuelano e perché ora? Due indizi spiegano il vero interesse di Trump; Venezuela, come si muove Trump con Rodríguez e Machado. Venezuela: Trump sottolinea successo operazione destituzione MaduroWashington, 20 gen. (Adnkronos) - All'inizio di questo mese, un'operazione militare statunitense ha catturato il presidente del Paese, Nicolas Maduro, prima di processarlo in un tribunale di New York ... iltempo.it Trump, l'ossessione (improvvisa) per la Groenlandia: i cinque giorni che hanno portato all'escalationUno dei grandi temi di questo inizio 2026 è l'improvviso interesse da parte del presidente USA verso la Groenlandia. Dopo la repentina operazione militare ordita in Venezuela, Trump ... msn.com Trump si autoproclama presidente del Venezuela dopo aver bombardato la nazione e catturato il capo di Stato per impadronirsi delle più imponenti riserve petrolifere del pianeta. Un colpo di Stato apertamente dichiarato, bisogna riconoscerglielo senza ipocri - facebook.com facebook Dopo #Venezuela, nel mirino di #Trump: Groenlandia, Iran, Cuba, Messico e Colombia Guarda su #Play2000 la puntata di "Guerra e Pace" @GermanoDottori @limesonline @santegidionews @Avvenire_Nei @luciacapuzzi1 x.com

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.