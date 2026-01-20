Venezuela tra aperture e diffidenze | il vertice Trump–Machado divide sul futuro del Paese

L'incontro tra Donald Trump e Maria Corina Machado alla Casa Bianca ha riacceso l’attenzione sul Venezuela, evidenziando tensioni e speranze per il futuro del paese. Sebbene siano stati espressi apprezzamenti e simboli di sostegno, le questioni fondamentali rimangono irrisolte. Questa visita rappresenta un momento di confronto tra aperture e diffidenze, evidenziando la complessità della situazione venezuelana e le sfide ancora da affrontare.

L’incontro alla Casa Bianca tra Trump e Maria Corina Machado riaccende i riflettori sul Venezuela. Tra gesti simbolici, dichiarazioni incrociate, accuse al regime e divisioni nell’opposizione, mentre il fronte bolivariano difende Delcy Rodríguez, il quadro politico resta complesso e aperto. L’incontro alla Casa Bianca fra Donald Trump e Maria Corina Machado ha riportato l’attenzione del mondo su cosa sta accadendo in Venezuela. La leader dell’opposizione del paese sudamericano ha consegnato al presidente statunitense il premio Nobel per la Pace, un gesto che ha favorevolmente colpito il tycoon americano. 🔗 Leggi su Laverita.info

Più Rodriguez che Machado: i calcoli di Trump per gestire il futuro del VenezuelaLe strategie di Donald Trump per il futuro del Venezuela si concentrano su calcoli politici e diplomatici, con un’attenzione particolare alle figure chiave del paese.

Alla Casa Bianca Trump riceve Machado. Il premio Nobel per la Pace crocevia per il futuro del Venezuela?Maria Corina Machado si incontrerà con Donald Trump alla Casa Bianca, segnando un momento di attenzione internazionale sul Venezuela.

Il sentiero stretto di Rodriguez e il Venezuela alla prova di Trump; Venezuela, chi sono gli italiani liberati e quelli ancora in carcere; Venezuela, Rodríguez bifronte: chavista in casa, dialogante all’estero; Il Venezuela, la nuova dottrina Trump e il distacco Usa dall'Europa: decisivo rafforzare la Nato e sostenere l'Ucraina. Parla Silvestri (Iai).

Venezuela tra incertezza e aperture diplomatiche: in corso il rilascio dei prigionieri - Il Venezuela annuncia il rilascio di numerosi detenuti l’8 gennaio 2026, pochi giorni dopo l’arresto di Nicolás Maduro. Mediazioni internazionali e incertezze sul futuro politico del paese. tag24.it

Venezuela, dopo Gasperin e Pilieri liberati gli italiani Trentini e Burlò: chi sono - Leggi su Sky TG24 l'articolo Venezuela, dopo Gasperin e Pilieri liberati gli italiani Trentini e Burlò: chi sono ... tg24.sky.it

Venezuela Weekly: President Trump meets with María Corina Machado at the White House

In Venezuela la situazione politica è complessa e per questo gli Stati Uniti stanno pensando di puntare su Maria Corina Machado. Articolo completo: https://www.ilsussidiario.net/news/caos-venezuela-i-timori-degli-usa-su-rodriguez-e-cabello-rilanciano-mach - facebook.com facebook

Trump convoca i capi delle compagnie petrolifere USA chiedendo loro di entrare con massicci investimenti in Venezuela. Il numero uno di ExxonMobil riassume bene la riluttanza di Big Oil. "Venezuela is uninvestable". In apertura sul FT @luigispinola x.com