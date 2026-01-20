Durante gli Australian Open 2026, Naomi Osaka ha attirato l’attenzione indossando un look originale, con veletta, parasole e cappello a tesa larga. Un’interpretazione stilistica che ha trasformato il tradizionale abbigliamento sportivo in un esempio di eleganza discreta. Questa scelta ha catturato l’attenzione del pubblico e dei media, dimostrando come il mondo del tennis possa incontrare anche la moda, senza perdere di vista la funzionalità.

P er un istante, la Rod Laver Arena di Melbourne si è dimenticata del tabellone. Quando Naomi Osaka ha varcato il tunnel per il match d’esordio degli Australian Open 2026, il confine tra il rettangolo di gioco e una passerella di alta moda è svanito. Una vera dichiarazione d’intenti estetica che ha fuso il tennis con l’haute couture più raffinata. Abbigliamento sportivo Estate 2024. guarda le foto Naomi Osaka, un ingresso da passerella agli Australian Open. La campionessa giapponese è apparsa radiosa sotto i riflettori serali sfoggiando un outfit indimenticabile: un abito con applicazioni color verde acqua abbinato a un paio di pantaloni bianchi a pieghe e un cappello bianco a tesa larga, completo di un parasole coordinato e un velo leggerissimo. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Veletta, parasole e cappello a tesa larga: un look così non si era mai visto su un campo da tennis

