Vecchioni ai giovani | Latino e Greco sono l’origine di tutto | perché continuare a leggerli Non correte Fermatevi ad ascoltare

Roberto Vecchioni invita i giovani a riscoprire l'importanza del Latino e del Greco, considerati le radici della cultura occidentale. In un’epoca di rapidità e superficialità, il cantautore e professore suggerisce di rallentare, ascoltare attentamente e riflettere sull’antico per comprendere meglio il presente. Un appello alla calma e alla consapevolezza, per valorizzare il patrimonio culturale e il sapere che esso rappresenta.

Nel tempo dell'accelerazione continua, Roberto Vecchioni invita a rallentare. In un'intervista a Il Giorno, il cantautore – e professore – si è rivolto ai giovani chiedendo loro di cambiare ritmo: "Non procedere in accelerazione, ma soffermarsi sull'ascolto e coltivare l'antico per comprendere il presente". Un appello che va oltre la nostalgia. È una proposta culturale, quasi una presa di posizione contro il consumo distratto del sapere.

