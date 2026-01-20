Vaughters (EF Education-EasyPost) ha recentemente criticato il Trofeo Laigueglia, definendolo una

Roma, 20 gennaio 2026 – C'era una volta Patrick Lefevere, l'ex capo della Soudal Quick-Step dalle dichiarazioni spesso infelici rivolte all' Italia e in particolare al sud e alle sue strade, tra asfalto, viabilità e animali randagi: oggi c'è chi come Jonathan Vaughters, per lamentarsi dello strapotere della UAE Team Emirates-XRG e, a suo dire, di una divisione delle categorie di gara poco chiare, commette uno sfondone geografico, oltre a inimicarsi gli appassionati di una corsa nata nel 1964. Le dichiarazioni di Vaughters. Si tratta del Trofeo Laigueglia, portato come esempio dal team manager della EF Education-EastPost ai microfoni di Rouleur, dimenticando che la città in esame di trova in Liguria. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Vaughters (EF Education-EasyPost) attacca il Trofeo Laigueglia: “Corsa per pizzaioli”

