Vasari Rugby | l' under 18 parte con un successo

Vasari Rugby Under 18 ha iniziato il campionato interregionale con una vittoria nella partita di esordio, giocata domenica 18 gennaio. La squadra ha dimostrato impegno e determinazione, segnando un passo importante nella stagione. Questo risultato rappresenta un buon punto di partenza per il percorso sportivo dei giovani atleti e riflette la crescita del club in ambito giovanile.

Successo per l'under 18 del Vasari Rugby che domenica 18 gennaio ha trionfato nella gara di esordio del campionato interregionale. La formazione aretina era impegnata infatti tra le mura amiche contro i Cavalieri di Prato in una partita che si è rivelata molto tirata fin dalle battute iniziali.

