Vantaggi e svantaggi dall’apertura anticipata delle GPS nel 2026 Pillole di Question Time

Nel question time del 1° dicembre 2025 su OrizzonteScuola TV, condotto da Andrea Carlino con ospite Sonia Cannas, si è discusso delle implicazioni dell’apertura anticipata delle Graduatorie Provinciali per le Supplenze (GPS) nel 2026. L’incontro ha approfondito i possibili vantaggi e svantaggi di questa modifica, analizzando gli effetti sulla pianificazione delle supplenze e sulle prospettive per docenti e istituzioni scolastiche.

Nel question time del 1° dicembre 2025 su OrizzonteScuola TV, condotto da Andrea Carlino e con ospite Sonia Cannas, docente esperta, è stato approfondito un tema ricorrente riguardante le tempistiche per l’aggiornamento delle Graduatorie Provinciali per le Supplenze. In particolare, si è discusso del motivo per cui quest’anno si vuole anticipare l’apertura delle GPS. Alla domanda: “Perché quest’anno si vuole anticipare l’apertura delle GPS?”, Sonia Cannas ha ricordato che “l’intenzione di anticipare non è una novità assoluta: si ripropone ad ogni aggiornamento”. Il motivo principale, ha spiegato, è di natura organizzativa.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Aggiornamento GPS e mobilità docenti 2026: possibile la sovrapposizione delle due procedure? Pillole di Question TimeDurante il question time del 9 dicembre 2025 su OrizzonteScuola TV, si è discusso della possibile sovrapposizione tra le procedure di aggiornamento GPS e mobilità docenti 2026, analizzando le tempistiche e le implicazioni di queste procedure per il personale scolastico.

