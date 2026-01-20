Vandali in azione a Capodanno | individuati grazie alle telecamere

A Capodanno, in Brianza, si sono verificati atti di vandalismo in diverse aree pubbliche. Grazie alle telecamere di sorveglianza, le autorità sono riuscite a individuare i responsabili di alcuni danni, tra cui la statua del leone a Monza e alcune piazze a Cavenago. L'episodio evidenzia l'importanza di sistemi di sicurezza efficaci per tutelare il patrimonio pubblico e mantenere il decoro urbano.

Vandali in azione al parco Lungo Tanaro: i residenti hanno riparato i danni x.com

#sommavesuviana Vandali in azione negli ambienti della Chiesa di San Giorgio, in piazza Vittorio Emanuele III - facebook.com facebook

