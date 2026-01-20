Vandali in azione a Capodanno | individuati grazie alle telecamere
A Capodanno, in Brianza, si sono verificati atti di vandalismo in diverse aree pubbliche. Grazie alle telecamere di sorveglianza, le autorità sono riuscite a individuare i responsabili di alcuni danni, tra cui la statua del leone a Monza e alcune piazze a Cavenago. L'episodio evidenzia l'importanza di sistemi di sicurezza efficaci per tutelare il patrimonio pubblico e mantenere il decoro urbano.
Il nuovo anno, in Brianza, si è aperto con un bilancio non del tutto positivo: oltre alla statua del leone sfregiata a Monza, a Cavenago alcuni vandali hanno preso di mira anche alcune piazze cittadine.Cosa è successoDopo i bagordi di Capodanno, in diverse zone del comune erano stati rinvenuti.🔗 Leggi su Monzatoday.it
