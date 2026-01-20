Van de Kerkhof blinda Perisic | Non vendetelo all’Inter neanche per 100 milioni

Van de Kerkhof ha confermato la qualità di Perisic, sottolineando la sua professionalità. Ha inoltre espresso un chiaro messaggio a Peter Bosz, ribadendo che il club non intende cedere il giocatore all’Inter, nemmeno per cifre elevate. Questa posizione evidenzia l’importanza di Perisic per la squadra e la volontà di mantenere il suo attuale assetto.

In casa PSV Eindhoven scoppia il caso legato al futuro di Ivan Perisic. L'esterno croato, protagonista di un'ottima stagione in Eredivisie, è finito nuovamente nel mirino dell' Inter, a caccia di rinforzi d'esperienza per la rosa di Cristian Chivu. Sulla questione è intervenuto con decisione Willy van de Kerkhof, leggenda del club olandese, che durante il podcast PSV De Willy & René ha espresso tutta la sua ammirazione per il calciatore, oggi trentaseienne ma ancora integro fisicamente. Dall'Olanda: "Perisic non va venduto nemmeno per 100 milioni" L'Inter ha manifestato interesse per Ivan Perisic, ma secondo Willy van de Kerkhof, il PSV Eindhoven ritiene che il giocatore non dovrebbe essere venduto, nemmeno a un prezzo elevato come 100 milioni di euro.

