Valentino, figura iconica nel mondo della moda, ha lasciato un’impronta indelebile con il suo stile raffinato e distintivo. La sua carriera ha contribuito a definire l’eleganza italiana nel panorama internazionale. Con la scomparsa di un altro grande rappresentante del settore, si chiude un capitolo importante della storia moda del nostro paese, lasciando un’eredità che continuerà a influenzare le generazioni future.

È un altro pezzo di storia italiana che se ne va. Ancora non avevamo metabolizzato il lutto per Armani, che adesso ci arriva in testa quest’altra tegola. A onor del vero i due, per quanto nati a una manciata di chilometri l’uno dall’altro, sotto e sopra il Po, non avrebbero potuto essere più diversi. Chi scrive, piacentina come Armani, di Re Giorgio sa la freddezza iniziale, il riserbo, per dirla tutta la chiusura ermetica, della gente dei suoi posti, di cui sembrava un ottimo esemplare, globalizzato finché vuoi, ma pur sempre piacentino, perché si torna sempre da dove si è iniziato. L’immagine pubblica di Valentino Garavani da Voghera era quanto di più diverso. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Valentino, sublime ma anche pop: ecco chi era l'imperatore della moda

Addio Valentino: l’imperatore della moda raccontato da chi lo conoscevaValentino, icona della moda italiana, ha lasciato un’indelebile impronta con le sue creazioni eleganti e raffinate.

Di chi è oggi la Maison Valentino e quanto vale il patrimonio dell’imperatore della modaOggi, la Maison Valentino è guidata dal gruppo italiano di moda e lusso Qurate Retail Group.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Valentino e Giancarlo Giammetti, quei ragazzi dalla vita straordinaria. L'amore, l'ultimo post e una sola parola: Forever; Valentino, l’imperatore geniale e capriccioso che non voleva essere notizia.

ULTIM'ORA - Ludovico Clemente Garavani, noto semplicemente come Valentino, è morto all'età di 93 anni. Lo stilista, creatore dell'omonimo marchio, è scomparso a Roma, nella sua casa. L'annuncio è stato dato dalla Fondazione Valentino Garavani e da - facebook.com facebook