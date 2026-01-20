Valentino parla l’ex compagno e socio Giammetti | Vi racconto il ricordo più bello Il suo rosso? Ecco che fine farà – Il video

Giancarlo Giammetti, ex compagno e socio di Valentino, ricorda con affetto il loro primo incontro, definendolo il ricordo più significativo. In un video, Giammetti riflette anche sul futuro del celebre rosso di Valentino, simbolo distintivo dello stilista scomparso. Questa testimonianza offre uno sguardo intimo sulla vita e l’eredità di uno dei più grandi stilisti italiani.

«Il ricordo più bello? Quando ci siamo conosciuti, credo sia il più toccante». A parlare è Giancarlo Giammetti, l’ex compagno e socio d’affari dello stilista Valentino morto ieri 19 gennaio all’età di 93 anni. I due si incontrarono per la prima volta nel 1960 in un caffè di via Veneto a Roma, pochi mesi dopo l’arrivo dello stilista nella Capitale e l’apertura del suo primo atelier. Da quell’incontro nacque un sodalizio umano e professionale che non si è mai interrotto, neppure dopo la fine della relazione sentimentale durata dodici anni. All’epoca, Giammetti lasciò gli studi di architettura per affiancare Valentino, diventandone il contrappeso ideale negli affari.🔗 Leggi su Open.online

