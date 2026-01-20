Valentino morto l’ultimo imperatore della moda | aveva 93 anni
È morto lo stilista Valentino Garavani. Si è spento lunedì a Roma all’età di 93 anni “nella serenità della sua residenza, circondato dall’affetto dei suoi cari”. Lo ha annunciato su Instagram la fondazione che prende il suo nome e quello di Giancalo Giammetti, ex compagno e collaboratore artistico. La camera ardente sarà allestita nello spazio culturale della fondazione, PM23, in Piazza Mignanelli 23 a Roma, mercoledì 21 e giovedì 22 gennaio dalle 11 alle 18. Il funerale si terrà venerdì 23 alle 11 nella Basilica di Santa Maria degli Angeli e dei Martiri, in Piazza della Repubblica 8. Il mondo ricorda Valentino. 🔗 Leggi su Lapresse.it
Valentino morto, chi è Giancarlo Giammetti: il primo incontro, i 12 anni d'amore, il sodalizio lavorativo, l'eterna amicizia - Giancarlo Giammetti non è stato solo il compagno di Valentino Garavani, ma anche l'uomo che ha trasformato il talento creativo dello stilista in un marchio globale. msn.com
