Valentino morto l’ultimo imperatore della moda | aveva 93 anni

Lunedì a Roma è venuto a mancare Valentino Garavani, noto stilista e figura di rilievo nel mondo della moda. All’età di 93 anni, si è spento nella sua residenza, circondato dall’affetto dei familiari. La sua figura ha lasciato un’impronta significativa nel settore, distinguendosi per eleganza e raffinatezza. La sua scomparsa rappresenta una perdita importante per il panorama stilistico internazionale.

È morto lo stilista Valentino Garavani. Si è spento lunedì a Roma all’età di 93 anni “nella serenità della sua residenza, circondato dall’affetto dei suoi cari”. Lo ha annunciato su Instagram la fondazione che prende il suo nome e quello di Giancalo Giammetti, ex compagno e collaboratore artistico. La camera ardente sarà allestita nello spazio culturale della fondazione, PM23, in Piazza Mignanelli 23 a Roma, mercoledì 21 e giovedì 22 gennaio dalle 11 alle 18. Il funerale si terrà venerdì 23 alle 11 nella Basilica di Santa Maria degli Angeli e dei Martiri, in Piazza della Repubblica 8. Il mondo ricorda Valentino. 🔗 Leggi su Lapresse.it

